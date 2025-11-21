В «Т-Банке» призвали при внедрении ИИ смотреть на долгосрочные эффекты

Более трети программного кода «Т-Технологиях» пишет искусственный интеллект, что ускоряет работу сотрудников, однако при внедрении ИИ важно менять мышление и учитывать эффект в долгосрочной перспективе, заявил на полях конференции «AI Journey» Виктор Тарнавский, директор по искусственному интеллекту «Т-Банка».

По его словам, уже есть значительные прямые экономические эффекты от внедрения ИИ в масштабах компании в операционных процессах, ML-моделях в кредитах и антифрод-решениях, но при оценке эффективности внедрения ИИ необходимо учитывать и эффекты «завтрашнего дня», к которым он отнес ускорение работы людей, которое нельзя оцифровать прямо сейчас.

«Нельзя внедрить ИИ-агентов и потом уволить половину разработки. Так не работает. Работа людей ускоряется, все это понимают, есть много доказанной информации про то, что сотрудники начинают быстрее решать задачи. Но так как работа разработчиков и аналитиков сложная, и системы сейчас в основном работают в режиме второго пилота, то эффекты — это эффекты будущего дня, которые больше характеризуются как более быстрое движение компании», — считает Тарнавский.

Также он перечислил основные альтернативные принципы построения AI-first culture, к ним он отнес обязательное использование новых инструментов руководством, напоминание специалистам о риске утраты актуальных навыков, предоставление сильных платформенных инструментов и мощных копилотов и сбор и изучение успешных кейсов.

«Вся эта история про изменение людей, про их усиление — она находится прежде всего в головах, а не только в инструментах. Да, нужно предоставить сильные инструменты. Но после этого главное — менять мышление, менять подходы, менять культуру работы», — считает Тарнавский.

Топ-менеджер «Т-Банка» добавил, что прямой экономический эффект от применения ИИ в операционной деятельности составляет десятки миллиардов рублей в год, но долгосрочные эффекты значительно превышают эти показатели.