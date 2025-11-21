На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
АФК «Система» будет сотрудничать с Индонезией

Президент Индонезии обсудил с представителями АФК «Система» вопросы сотрудничества
Пресс-служба АФК «Система»

Президент Индонезии Прабово Субианто обсудил с представителями АФК «Система» вопросы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба компании.

Делегацию АФК «Система» возглавил ее основатель Владимир Евтушенков. Также в ее состав вошли президент корпорации Тагир Ситдеков, старший вице-президент Али Узденов, вице-президент, руководитель комплекса международного сотрудничества Артем Засурский и другие топ-менеджеры.

Министр инвестиций Индонезии Росан Роеслани назвал сотрудничество с АФК «Система» особенно хорошим в сфере здравоохранения и лекарственных препаратов.

«Есть надежда, что оно поможет снизить цены на лекарства в Индонезии, которые действительно относительно все еще высокие по сравнению с другими странами», — цитирует его информагентство Antara.

В ходе визита делегация АФК «Система» также обсудила с правительством Индонезии проекты по развитию производства электрических пассажирских судов вместимостью от 100 до 200 человек для запуска регулярных рейсов между островами.

Кроме того, в рамках визита вице-президент, руководитель комплекса развития цифровых активов корпорации Алексей Катков подписал три меморандума о взаимопонимании с высшими учебными заведениями Индонезии.

Представители корпорации также договорились с индонейзийской ИТ-компанией PT Wira Global Solusi Tbk о сотрудничестве в области кибербезопасности. Соглашение подписал вице-президент, руководитель комплекса стратегии, аналитики и инновационного развития АФК «Система» Евгений Черешнев.

