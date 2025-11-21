На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере предсказали, что в 2026 году ИИ сдаст последний экзамен человечества

Ведяхин: в 2026 году модель ИИ сможет сдать последний экзамен человечества
Развитие технологий ИИ происходит очень быстрыми темпами, заявил первый заместитель председателя правления Александр Ведяхин в рамках международной конференции AI Journey.

«Если в 2023 году GPT был на уровне хорошего продвинутого стажера, если мерить уровнем людей. 2024 год — это был уже уровень хорошего специалиста, а 2025 год — топ-специалиста в мире. В 2026 году, по нашим прогнозам, какая-то из моделей в мире сдаст последний экзамен человечества», — сказал он.

Ведяхин отметил, что уже сейчас сдан экзамен для больших языковых моделей более чем на 40%.

По его словам, человечеству предстоит решить вопрос контроля и регулирования ИИ и снижению рисков.

«По любой технологии мы видим, что мы всегда переоцениваем влияние технологий в ближайшей перспективе и недооцениваем долгосрочную», — отметил Ведяхин.

