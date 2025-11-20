Сбер представил новое решение Giga Agentic RPA на AI Journey

Новое решение Сбера позволяет автономизировать процессы, опираясь на классические бэкенды и АС. Об этом на международной конференции AI Journey заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов.

На сессии «Эволюция бизнеса: внедрение мультиагентных систем и перспективы перехода на автономные процессы» он представил решение Giga Agentic RPA на основе большой языковой модели Сбера GigaChat.

Меньшов отметил, что Сбер уже на 99,4% автоматизировал работу своего операционного центра — одного из крупнейших в мире. Однако традиционная RPA-автоматизация уступает место более передовым решениям.

«Протестировав эту технологию у себя, мы выводим ее на рынок. Giga Agentic RPA позволяет полностью автоматизировать и автономизировать процессы, опираясь на классические бэкенды и АС, которые есть у всех организаций. И это первый шаг на пути к GenAI-миру», — сказал он.

Решение не требует полной переработки существующих информационных систем. Благодаря этому компании могут строить агентные процессы поверх действующей инфраструктуры.

«Так мы выходим в те переделы, процессы и операции, которые раньше были недоступны. И мы предлагаем всем пользоваться этими технологиями, чтобы совместно готовить Россию и все индустрии к следующему этапу GenAI-трансформации», — добавил Меньшов.

Он также подчеркнул разницу между созданием классического MVP и мультиагентного решения. Раньше на разработку продукта уходили месяцы и большие команды разработчиков. Сегодня MVP-агента можно запустить за неделю, но для достижения точности, сравнимой с человеческой, требуется длительный тюнинг через промпты и контекст-менеджмент.

