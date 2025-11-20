На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На AI Journey обсудили применение GenAI в защите данных

Искусственный интеллект назвали основой кибербезопасности Сбера
true
true
true
close
Сбер

Создание эффективных решений в области кибербезопасности невозможно без искусственного интеллекта. Об этом заявил вице-президент по кибербезопасности Сбера Александр Лебедь на международной конференции AI Journey.

Отмечается, что на мероприятии эксперты обсудили прикладные кейсы применения GenAI в информационной безопасности.

По словам Лебедя, использование ИИ стало стандартом для мировых лидеров отрасли.

«Невозможно сегодня сделать хороший продукт в области кибербезопасности без использования искусственного интеллекта. И сегодня мы это видим очень отчетливо практически во всех мировых лидерах индустрии. Не секрет, что Сбербанк силами около 5000 Agile-команд разрабатывает программные продукты самостоятельно», — отметил он.

Лебедь подчеркнул, что как цифровая организация Сбер стремится быстрее доставлять новые сервисы до клиентов. По его словам, это позволяет пользователям оперативно решать свои жизненные задачи.

«При таком количестве команд и при желании бизнеса минимизировать показатель Time-to-Market, без автоматизации и без искусственного интеллекта решить задачу при такой нагрузке на наш DevSecOps-конвейер без искусственного интеллекта невозможно. И конечно, мы автоматизируем эту работу», — сказал он.

Лебедь подчеркнул, что разработчики Сбера на каждом этапе работы используют ИИ-модели. Они помогают не только генерировать код, но и автоматически выявлять ошибки и уязвимости.

«Cyberэксперт ― это наш секьюрити-копайлот, который сегодня интегрирован практически во все поверхности наших разработчиков», — заключил он.

