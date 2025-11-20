На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На AI Journey расширился состав Альянса в сфере искусственного интеллекта

Шесть российских компаний присоединились к Альянсу в сфере ИИ
true
true
true
close
Сбер

На международной конференции AI Journey состоялась торжественная церемония подписания меморандумов о сотрудничестве с новыми участниками Альянса в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

В состав альянса вошли шесть российских компаний: ФосАгро, «Норильский никель», «Авито», «Вымпелком», ВЭБ.РФ и Московская биржа. Они представляют ключевые отрасли экономики — цифровые платформы, телекоммуникации, промышленность, финансы и сырьевой комплекс. Все участники играют значимую роль в цифровой трансформации своих секторов.

Отмечается, что присоединение компаний направлено на ускорение внедрения ИИ и реализацию Национальной стратегии в сфере искусственного интеллекта. Участники подтвердили готовность участвовать в совместных проектах, развивать нормативную базу, формировать кадровый потенциал и способствовать масштабированию технологий в экономике.

Председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ, первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин отметил, что новые участники придают дополнительный импульс развитию ИИ-технологий.

«Таким образом, сегодня уже 23 крупные компании будут совместными усилиями продвигать и реализовывать десятки инициатив в области инфраструктуры, саморегулирования, образования, кадров, науки и развития международных связей. Это пример зрелости бизнеса и готовности работать на наше общее будущее, создавая технологии, которые приносят пользу людям и стране», — уточнил он.

Гендиректор Альянса в сфере ИИ Валерия Воробьева подчеркнула, что искусственный интеллект перестает быть просто технологией и становится системным инструментом развития экономики. По ее словам, его применение уже оказывает влияние на эффективность управления данными, образовательные процессы и производственные показатели.

«Подписание меморандумов на AI Journey показывает, что крупнейшие компании страны готовы объединить усилия для формирования единой экосистемы доверенного ИИ, где решения создаются совместно, на основе ответственности, практичности и прозрачности. Именно такой подход обеспечивает устойчивый технологический рост и реальный экономический эффект от внедрения новых технологий», — сказала она.

