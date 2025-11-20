Сбер представил новую версию платформы для создания программного обеспечения

Сбер открыл бизнесу доступ к обновленной среде для разработки ПО GigaIDE Pro

Сбер представил обновленную версию GigaIDE Pro — интегрированной среды разработки, которая позволяет компаниям создавать программное обеспечение быстрее и эффективнее. Презентация состоялась на международной конференции AI Journey.

Решение доступно для юридических лиц и включает расширенную поддержку инструментов для Java и Python, а также полноценную версию для JavaScript, которая вышла из тестового режима, рассказал руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

«GigaIDE Pro представляет собой стратегическое решение для российского IT-рынка, где сегодня ощущается острый дефицит полноценных инструментов разработки. Мы активно развиваем этот продукт, чтобы обеспечить отечественным компаниям и специалистам доступ к передовым технологиям», — отметил он.

Уточняется, что в новой версии GigaIDE Pro разработчики получат инструменты для упрощения повседневных задач, от быстрого анализа кода до навигации по проектам и интеграции с базами данных без переключения между программами.

Среда поддерживает удаленную работу с файлами через защищенные соединения, управление контейнерами для приложений, тестирование API и оптимизацию производительности. Кроме того, она включает десятки дополнительных модулей для команд разработчиков, специалистов по инфраструктуре и тестировщиков, делая процесс создания ПО более гибким и быстрым.

«Среда не только ускоряет рабочие процессы, позволяя экономить значительные ресурсы, но и способствует повышению общей производительности команд, интеграции с актуальными инновациями и укреплению технологической независимости. Сам Сбер уже завершил переход своих внутренних команд на эту платформу», — рассказал Меньшов.

Он добавил, что в начале 2026 года Сбер откроет GigaIDE Pro для индивидуальных разработчиков, что позволит миллионам частных специалистов работать с профессиональными инструментами на равных с крупными компаниями и станет важным шагом к созданию единой экосистемы разработки в России.