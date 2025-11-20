На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер представил на AI Journey международную платформу BRICS+ AI Success Hub

Ведяхин: задача Сбера — сделать экосистему вокруг каждого человека
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Генеративный искусственный интеллект (GenAI) позволяет Сберу выстраивать экосистему вокруг каждого человека и внедрять гиперперсонализацию обслуживания. Об этом на международном деловом форуме стран БРИКС+ по искусственному интеллекту, который прошел в рамках конференции AI Journey, рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, задача компании — выстроить экосистему вокруг каждого клиента.

«Это и есть человекоцентричность — искусственный интеллект помогает ее выстраивать. В Сбере уже реализовано более 500 кейсов внедрения ИИ. В этом году от GenAI мы ожидаем 50 млрд рублей экономического эффекта. Нет ни одного процесса в Сбере, где бы ИИ не принес пользу. Иногда это повышает эффективность на 10–20%, иногда на 50%, а иногда в разы — все зависит от зрелости процесса», — отметил он.

Ведяхин анонсировал запуск международной платформы BRICS+ AI Success Hub, созданной совместно с Центром международного промышленного сотрудничества ЮНИДО. Платформа объединяет около 80 кейсов применения ИИ из почти 30 стран. Кейсбук будет расширяться и дополняться новыми решениями.

Глава представительства ЮНИДО в РФ Игорь Кожин подчеркнул универсальность представленных решений: они доказали свою эффективность в разных регионах и отраслях. По его мнению, платформа снижает барьеры внедрения ИИ, особенно для малого бизнеса.

Участники встречи поделились своими кейсами в сфере ИИ. Так, секретарь Комитета Коммунистической партии Китая Шанхайского исследовательского института искусственного интеллекта Яньцзин Лю рассказала о деятельности центра, основанного в 2019 году.

Основатель венчурного фонда ЧакVC Мартин Кольхаузер поделился опытом инвестиций в российские ИИ-стартапы, а глава отдела по искусственному интеллекту Центра по развитию и прогрессу при президенте Ирана Момени Азнадарйани Амирхоссейн выступил с докладом о разработке безопасного, этичного и контролируемого ИИ.

В завершение форума Ведяхин подчеркнул, что взаимопомощь и взаимопонимание стали лейтмотивом, на основе которого члены Международного альянса в сфере ИИ будут выстраивать глобальное сотрудничество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами