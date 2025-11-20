Сбер представил на AI Journey международную платформу BRICS+ AI Success Hub

Генеративный искусственный интеллект (GenAI) позволяет Сберу выстраивать экосистему вокруг каждого человека и внедрять гиперперсонализацию обслуживания. Об этом на международном деловом форуме стран БРИКС+ по искусственному интеллекту, который прошел в рамках конференции AI Journey, рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, задача компании — выстроить экосистему вокруг каждого клиента.

«Это и есть человекоцентричность — искусственный интеллект помогает ее выстраивать. В Сбере уже реализовано более 500 кейсов внедрения ИИ. В этом году от GenAI мы ожидаем 50 млрд рублей экономического эффекта. Нет ни одного процесса в Сбере, где бы ИИ не принес пользу. Иногда это повышает эффективность на 10–20%, иногда на 50%, а иногда в разы — все зависит от зрелости процесса», — отметил он.

Ведяхин анонсировал запуск международной платформы BRICS+ AI Success Hub, созданной совместно с Центром международного промышленного сотрудничества ЮНИДО. Платформа объединяет около 80 кейсов применения ИИ из почти 30 стран. Кейсбук будет расширяться и дополняться новыми решениями.

Глава представительства ЮНИДО в РФ Игорь Кожин подчеркнул универсальность представленных решений: они доказали свою эффективность в разных регионах и отраслях. По его мнению, платформа снижает барьеры внедрения ИИ, особенно для малого бизнеса.

Участники встречи поделились своими кейсами в сфере ИИ. Так, секретарь Комитета Коммунистической партии Китая Шанхайского исследовательского института искусственного интеллекта Яньцзин Лю рассказала о деятельности центра, основанного в 2019 году.

Основатель венчурного фонда ЧакVC Мартин Кольхаузер поделился опытом инвестиций в российские ИИ-стартапы, а глава отдела по искусственному интеллекту Центра по развитию и прогрессу при президенте Ирана Момени Азнадарйани Амирхоссейн выступил с докладом о разработке безопасного, этичного и контролируемого ИИ.

В завершение форума Ведяхин подчеркнул, что взаимопомощь и взаимопонимание стали лейтмотивом, на основе которого члены Международного альянса в сфере ИИ будут выстраивать глобальное сотрудничество.