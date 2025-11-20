На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере заявили о повышении качества проектов с использованием ИИ

Ведяхин: 90% регионов России применяют ИИ-решения Сбера
Пресс-служба Сбера

Сегодня уже 90% регионов России применяют ИИ-решения Сбера, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках международной конференции AI Journey.

Он отметил, что Сбер с 2023 года реализует программу ИИ-трансформации в регионах, нацеленную на внедрение нейросетевых технологий в экономики и госуправление.

«Мы видим, как при нашем участии растут компетенции региональных властей в вопросах ИИ-трансформации, а значит, повышается качество проектов с использованием генеративного ИИ. В итоге улучшается взаимодействие граждан с госструктурами», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что также более 60% российских регионов пилотируют GigaChat.

«Сегодня на AIJ представлено более 100 проектов на основе нашей нейросети, каждый из них – с доказанным экономическим эффектом. Мы уверены, что количество таких проектов будет только расти, видим заинтересованность субъектов РФ в них», — подчеркнул Ведяхин.

Ведяхин подчеркнул, что с лучшими региональными проектами с использованием ИИ-решений Сбера можно ознакомиться на конференции AI Journey.

