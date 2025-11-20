Нейросеть Сбера ускорит анализ резюме

Сбер и ИТ-компания «Эвотор» разработали для ВЭБ.РФ ИИ-решение, которые автоматизирует ключевые HR-процессы компании, сообщает пресс-служба Сбера.

Новая система на основе нейросети GigaChat сократит время на подбор персонала и упростит адаптацию новых сотрудников.

Принцип работы заключается в том, что ИИ-сервис анализирует резюме по нескольким критериям и оценивает соответствие компетенций профилю должности. Также умный-бот для поддержки новых сотрудников ответит на вопросы и поделится инструкциями и корпоративными политиками компании, чтобы им было легче адаптироваться.

«Применение именно GigaChat позволяет оптимизировать рутинные задачи HR-специалистов, чтобы направить человеческий потенциал на решение более стратегических и креативных задач, при этом новые сотрудники, которым требуется быстро влиться в компанию и приступить к выполнению должностных обязанностей получают удобный сервис», — рассказал руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбера Андрей Дмитриев.

Он добавил, что такие кейсы применения генеративного искусственного интеллекта в корпоративной среде дают мощный толчок развития импортозамещения прикладных программных продуктов и самой технологии.