На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нейросеть Сбера ускорит анализ резюме

GigaChat поможет новым сотрудникам быстрее влиться в работу
true
true
true
close
Shutterstock

Сбер и ИТ-компания «Эвотор» разработали для ВЭБ.РФ ИИ-решение, которые автоматизирует ключевые HR-процессы компании, сообщает пресс-служба Сбера.

Новая система на основе нейросети GigaChat сократит время на подбор персонала и упростит адаптацию новых сотрудников.

Принцип работы заключается в том, что ИИ-сервис анализирует резюме по нескольким критериям и оценивает соответствие компетенций профилю должности. Также умный-бот для поддержки новых сотрудников ответит на вопросы и поделится инструкциями и корпоративными политиками компании, чтобы им было легче адаптироваться.

«Применение именно GigaChat позволяет оптимизировать рутинные задачи HR-специалистов, чтобы направить человеческий потенциал на решение более стратегических и креативных задач, при этом новые сотрудники, которым требуется быстро влиться в компанию и приступить к выполнению должностных обязанностей получают удобный сервис», — рассказал руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбера Андрей Дмитриев.

Он добавил, что такие кейсы применения генеративного искусственного интеллекта в корпоративной среде дают мощный толчок развития импортозамещения прикладных программных продуктов и самой технологии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами