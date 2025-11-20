На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На развитие транспортной системы в России выделят почти 6 трлн рублей

Дмитрий Астахов/РИА Новости

Около 6 трлн рублей предполагается выделить за три года в рамках реализации программы по развитию транспортной системы России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума «Транспорт России», передает РИА Новости.

По его словам, за предыдущие пять лет на реализацию профильной государственной программы «Развитие транспортной системы» было направлено 8 трлн рублей. В 2025 году будет предоставлено еще более 1,5 трлн рублей.

«А проектом трехлетнего федерального бюджета, который сейчас в Думе как раз проходит, уже прошел второе чтение, готовимся к третьему, предусмотрели почти 6 триллионов рублей», — сказал Мишустин.

Одним из самых масштабных проектов современной России станет высокоскоростная магистраль Москва-Петербург, отметил премьер-министр.

Он обратил внимание, что именно в сфере транспорта сейчас сосредоточены самые крупные средства бизнеса.

С 15 по 20 ноября 2025 года в Гостином дворе в Москве проходит XIX Международный форум и выставка «Транспорт России».

Ранее Мишустин спрогнозировал мировое лидерство России в сфере беспилотных машин.

