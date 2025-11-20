На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
GigaChat ускорит проверку документов при строительстве линейных объектов

Внедрение GigaChat ускорит стройконтроль и ввод объектов в эксплуатацию
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Вместе со Сбером «Газпром трансгаз Томск» внедряет нейросеть GigaChat для бизнеса для автоматизации проверки исполнительной документации при строительстве линейных объектов. Пилотный проект представили на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Отмечается, что строительство линейных объектов, особенно силами широкого круга подрядчиков, часто связано с большим объемом работы по проверке закрывающих документов, специалисты вручную сверяют данные из сотен документов с проектной документацией, что замедляет ввод объектов в эксплуатацию. ИИ позволяет многократно ускорить процесс и минимизирует ошибки при согласовании документов.

«Новое решение на базе нейросети GigaChat автоматически распознает документы, в том числе таблицы, и сверяет объемы работ по разным актам с объемами, указанными в комплектовочной ведомости, а заодно проверяет орфографию и пунктуацию. Уже первые результаты показали, что наше решение устраняет ошибки, повышая качество строительного контроля», — отметил руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев.

Глава «Газпром трансгаз Томска» Владислав Бородин добавил, что внедрение технологий ИИ позволяет не только повысить качество контроля, но и ускорить процессы приемки объектов.

В Сбере добавили, что в перспективе массовое внедрение AI-помощника в линейное строительство по всей России кардинально ускорит стройконтроль и позволит намного быстрее вводить объекты в эксплуатацию. Cпециалисты по приемке смогут уделять больше времени проблемным вопросам, а всю рутину возьмет на себя ИИ.

