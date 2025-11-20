Прикладное применение ИИ стало темой второго дня AI Journey

Второй день Международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») открыли заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Как сообщил Ведяхин, первый день конференции набрал более 30 млн просмотров из 172 стран. Второй день конференции посвящен вопросам практического применения искусственного интеллекта в бизнесе. Главным событием дня стал Второй международный деловой форум стран БРИКС+ по AI, спикерами которого стали ведущие эксперты в области искусственного интеллекта из Китая, Индии, Бразилии, Марокко, Турции, Ирана, Бахрейна, Омана, Австрии.

«Сегодня российская экономика проходит период трансформации, поиска новых точек роста, президент утвердил масштабные новые цели, которые затрагивают все сферы жизни, в том числе создание комфортной среды, достижение устойчивого экономического развития, технологического лидерства и, конечно, включая цифровую трансформацию», — сказал Новак.

Он добавил, что новые технологии в сфере искусственного интеллекта становятся опорой для достижения этих задач, повышая эффективность и инновационность экономики.

«Теория — это хорошо, о практическое применение, которое можно пощупать руками, которое приносит реальную пользу, это задача, которую мы будем обсуждать сегодня. Конечно, такие решения скажутся позитивно на наших клиентах, их комфорте, уверенности, доходности, в конце концов, которую мы получаем, как организация», — подчеркнул Ведяхин.

Первый зампред Сбера Александр Ведяхин на AIJ вручил вице-премьеру Правительства РФ Александру Новаку первый экземпляр книги с лучшими кейсами внедрения ИИ в странах БРИКС+.

Кейсбук содержит более 70 примеров внедрения искусственного интеллекта в примерно 30 странах и 8 секторах экономики - от здравоохранения до финансовых услуг и сервисов.