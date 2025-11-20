Россияне стали заметно чаще покупать аэрогрили и мультиварки

«М.Видео»: покупки россиянами аэрогрилей выросли в три раза за год

За январь–сентябрь 2025 года россияне купили свыше 882 тыс. аэрогрилей, что в три раза больше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «М.Видео».

В денежном выражении рынок увеличился почти в пять раз — до 720 млрд рублей. Рост в компании объяснили популярностью способов приготовления пищи без масла и стремлением обновить кухонную технику.

Также россияне чаще покупали мультиварки (+6% за рассматриваемый период по количеству) и хлебопечки (+5%).

«Россияне все чаще выбирают домашнее приготовление еды. С одной стороны, все больше людей понимают, что готовить самостоятельно действительно выгоднее. С другой стороны, меняется само восприятие кулинарии: для многих это становится способом расслабиться, провести время с близкими, проявить заботу и творчество. Сегодня кухня снова становится центром жизни дома. Люди охотнее пробуют новые рецепты, следят за трендами в питании, ищут качественную технику, которая сокращает и облегчает процесс готовки», — отметил руководитель департамента «Мелкая бытовая техника» Компании М.Видео Николай Семенов.

По его словам, это уже не просто бытовая необходимость, а целый стиль жизни.

