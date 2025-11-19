ОТП Банк может направить почти 6 млрд рублей на дивиденды

Совет директоров ОТП Банка рекомендовал общему собранию акционеров одобрить выплату промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 года.

В сообщении, размещенном в системе раскрытия информации «ПРАЙМ Раскрытие», отмечается, что размер выплат составит 0,02 рубля на одну обыкновенную акцию. Так, на выплату дивидендов в этом квартале могут выделить 5,84 млрд рублей — это на 32% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Таким образом, совокупный объем дивидендов за 2025 год может превысить 21,4 млрд рублей.

За первое полугодие 2025 года на выплату дивидендов своим акционерам кредитная организация направила 15,6 млрд рублей.

В 2024 году общая сумма дивидендов достигла 22,8 млрд рублей, из которых 16,8 млрд были начислены из чистой прибыли за отчетный год, а остальная часть — из нераспределенной прибыли прошлых лет.

В прошлом году распределение прибыли осуществлялось ежеквартально: за первый квартал — 3,6 млрд рублей, второй — 9,7 млрд рублей, третий — 4,4 млрд рублей, четвертый — 5,1 млрд рублей.

Напомним, ОТП Банк — российская «дочка» венгерской OTP Group, по итогам третьего квартала 2025 года занимающая 21-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».