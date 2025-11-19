В Москве стартовала международная конференция AI Journey 2025

Программа международной конференции AI Journey 2025 («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), которая началась 19 ноября в Москве, ориентирована на технологические новинки и практические кейсы, показывающие бизнесу и обществу потенциал генеративного искусственного интеллекта для умножения возможностей человека, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Традиционно конференция продлится три дня и соберет тех, кто проектирует будущее искусственного интеллекта, использует его как инструмент для развития бизнеса и научных исследований. Конференция организована Сбером при участии Альянса в сфере искусственного интеллекта.

«Юбилейная конференция сохраняет все лучшие традиции AI Journey: яркие имена из мира искусственного интеллекта, актуальную повестку, анонсы топовых разработок, международный нетворкинг в гибридном формате», — сказал он.

Первый день конференции будет посвящен теме применения генеративного ИИ в повседневной жизни и для развития страны. Главной темой второго дня станет использование технологий в разных секторах экономики. Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев расскажет о рыночных трендах и новых разработках Сбера в сфере AI. Известный китайский писатель-фантаст Чэнь Цюфань, президент Всемирной ассоциации китайской научной фантастики и соавтор бестселлера «ИИ 2041» представит доклад «Будущее ИИ: от фантастики к реальности».

Также 20 ноября откроется специальный очный трек AIJ Deep Dive, который пройдет 20 и 21 ноября. В программе трека — доклады ведущих AI-экспертов России и мира, выступления исследовательских центров с прорывными научными статьями, питч-сессия ведущих российских AI-стартапов, а также презентации решений для бизнеса на базе GenAI и мультиагентного подхода.

Третий день, 21 ноября, будет посвящен обсуждению возможностей использования AI в науке. В этот день традиционно пройдет уникальный молодежный трек AIJ Junior. Российские эксперты поделятся практическими советами по использованию AI-решений для учебы, творчества и саморазвития.

В рамках AI Journey 2025 пройдут выступления спикеров из России, Индии, Бразилии, США, Китая, Сербии и других стран.

Также в рамках конференции пройдет форум стран БРИКС+ по ИИ, церемония награждения лауреатов премии «Лидеры ИИ» и планерная дискуссия на тему «Будущее с ИИ» с участием главы Сбера Германа Грефа.

Посмотреть конференцию в прямом эфире можно будет на сайте на русском, английском и арабском языках.