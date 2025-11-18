МТС Exolve назвали лучшим провайдером Telecom API

МТС Exolve возглавила российский рейтинг провайдеров Telecom API по версии аналитиков CNews, сообщает пресс-служба МТС.
При составлении рейтинга аналитики отметили широкие функциональные возможности платформы и оптимизацию под омниканальные коммуникационные стратегии бизнеса.
Также аналитики выделили высокий уровень техподдержки, безопасность, широкий набор средств разработки и развернутую API-документацию.
В рейтинг также попали ведущие российские провайдеры, среди которых «Телфин», Voximplant, Билайн и другие. При составлении рейтинга учитывалась не только базовая функциональность, но и продвинутые возможности с применением ИИ-инструментов.
По данным CNews, на протяжении последних лет российский рынок Telecom API сохраняет динамику двузначного роста (23-25% в год). Основным драйвером роста в ближайшие годы, по мнению аналитиков, станет внедрение технологий искусственного интеллекта и автоматизации коммуникаций.
«Такой результат отражает высокий уровень доверия клиентов и эффективность наших решений, которые помогают компаниям выстраивать цифровые коммуникации нового поколения», — отметил генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин.
Он подчеркнул, что МТС Exolve непрерывно развивается.
«На платформе появляются новые сервисы — от рассылок и месседжинга до инструментов анализа больших данных, которые делают взаимодействие бизнеса с клиентами максимально простым и технологичным», — заключил он.