МТС Exolve назвали лучшим провайдером Telecom API

МТС Exolve возглавила российский рейтинг провайдеров Telecom API по версии аналитиков CNews, сообщает пресс-служба МТС.

При составлении рейтинга аналитики отметили широкие функциональные возможности платформы и оптимизацию под омниканальные коммуникационные стратегии бизнеса.

Также аналитики выделили высокий уровень техподдержки, безопасность, широкий набор средств разработки и развернутую API-документацию.

В рейтинг также попали ведущие российские провайдеры, среди которых «Телфин», Voximplant, Билайн и другие. При составлении рейтинга учитывалась не только базовая функциональность, но и продвинутые возможности с применением ИИ-инструментов.

По данным CNews, на протяжении последних лет российский рынок Telecom API сохраняет динамику двузначного роста (23-25% в год). Основным драйвером роста в ближайшие годы, по мнению аналитиков, станет внедрение технологий искусственного интеллекта и автоматизации коммуникаций.

«Такой результат отражает высокий уровень доверия клиентов и эффективность наших решений, которые помогают компаниям выстраивать цифровые коммуникации нового поколения», — отметил генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин.

Он подчеркнул, что МТС Exolve непрерывно развивается.

«На платформе появляются новые сервисы — от рассылок и месседжинга до инструментов анализа больших данных, которые делают взаимодействие бизнеса с клиентами максимально простым и технологичным», — заключил он.