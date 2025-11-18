На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МТС Exolve назвали лучшим провайдером Telecom API

МТС Exolve стала лидером рейтинга провайдеров по версии CNews
Unsplash

МТС Exolve возглавила российский рейтинг провайдеров Telecom API по версии аналитиков CNews, сообщает пресс-служба МТС.

При составлении рейтинга аналитики отметили широкие функциональные возможности платформы и оптимизацию под омниканальные коммуникационные стратегии бизнеса.

Также аналитики выделили высокий уровень техподдержки, безопасность, широкий набор средств разработки и развернутую API-документацию.

В рейтинг также попали ведущие российские провайдеры, среди которых «Телфин», Voximplant, Билайн и другие. При составлении рейтинга учитывалась не только базовая функциональность, но и продвинутые возможности с применением ИИ-инструментов.

По данным CNews, на протяжении последних лет российский рынок Telecom API сохраняет динамику двузначного роста (23-25% в год). Основным драйвером роста в ближайшие годы, по мнению аналитиков, станет внедрение технологий искусственного интеллекта и автоматизации коммуникаций.

«Такой результат отражает высокий уровень доверия клиентов и эффективность наших решений, которые помогают компаниям выстраивать цифровые коммуникации нового поколения», — отметил генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин.

Он подчеркнул, что МТС Exolve непрерывно развивается.

«На платформе появляются новые сервисы — от рассылок и месседжинга до инструментов анализа больших данных, которые делают взаимодействие бизнеса с клиентами максимально простым и технологичным», — заключил он.

