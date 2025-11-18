На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Созданная ПСБ компания «А7» и Минфин поддержат внешнюю торговлю

ПСБ и Минфин создали компанию «Росвексель» для трансграничных расчетов
true
true
true
close
Unsplash

Платформа «А7», созданная ПСБ, совместно с Министерством финансов России основала компанию «Росвексель», она будет выпускать вексели и цифровые финансовые инструменты для участников внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе организаций.

Новый инструмент предназначен для расчетов российских экспортеров и импортеров с иностранными контрагентами.
Векселя будут обеспечены золотом, что, как утверждается, повысит безопасность платежей и сохранность средств. Использовать их смогут юридические лица — при оплате контрактов в любой валюте.

Кроме того, держатели смогут получать дополнительную доходность, что делает инструмент доступным не только компаниям, но и частным инвесторам.

Заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев отметил, что создание «Росвекселя» является элементом формирования суверенной финансовой инфраструктуры. По его словам, инициатива расширит возможности российских участников внешней торговли.

«ПСБ использует свои уникальные компетенции, опыт участия в масштабных государственных инициативах и глубокую интеграцию в финансовую систему страны. Мы стремимся создавать решения, которые укрепляют устойчивость экономики и расширяют условия для клиентов на международных рынках», — сказал он.

В свою очередь, замминистра финансов России Иван Чебесков сообщил, что первые ценные бумаги «Росвекселя» будут выпущены до конца 2025 года. По его словам, в планах также разработка цифровых расчетных инструментов.

Чебесков подчеркнул, что совместная работа государства и бизнеса способствует развитию инфраструктуры трансграничных платежей и достижению технологического и финансового суверенитета России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами