Созданная ПСБ компания «А7» и Минфин поддержат внешнюю торговлю

Платформа «А7», созданная ПСБ, совместно с Министерством финансов России основала компанию «Росвексель», она будет выпускать вексели и цифровые финансовые инструменты для участников внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе организаций.

Новый инструмент предназначен для расчетов российских экспортеров и импортеров с иностранными контрагентами.

Векселя будут обеспечены золотом, что, как утверждается, повысит безопасность платежей и сохранность средств. Использовать их смогут юридические лица — при оплате контрактов в любой валюте.

Кроме того, держатели смогут получать дополнительную доходность, что делает инструмент доступным не только компаниям, но и частным инвесторам.

Заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев отметил, что создание «Росвекселя» является элементом формирования суверенной финансовой инфраструктуры. По его словам, инициатива расширит возможности российских участников внешней торговли.

«ПСБ использует свои уникальные компетенции, опыт участия в масштабных государственных инициативах и глубокую интеграцию в финансовую систему страны. Мы стремимся создавать решения, которые укрепляют устойчивость экономики и расширяют условия для клиентов на международных рынках», — сказал он.

В свою очередь, замминистра финансов России Иван Чебесков сообщил, что первые ценные бумаги «Росвекселя» будут выпущены до конца 2025 года. По его словам, в планах также разработка цифровых расчетных инструментов.

Чебесков подчеркнул, что совместная работа государства и бизнеса способствует развитию инфраструктуры трансграничных платежей и достижению технологического и финансового суверенитета России.