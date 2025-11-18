Сбер планирует нарастить долю на рынке страхования

Греф: Сбер первым на рынке ввел урегулирование страховых случаев за пять минут

Cборы страховой компании Сбера по ипотечному и кредитному страхованию жизни составляют 62% от рынка, а выплаты — 92%, тогда как у некоторых других участников рынка этот показатель нереалистичный — 10-15%. Однако регулировать ситуацию не нужно, она скорректируются по мере роста доли Сбера, заявил на форуме ЦБ «Фокус на клиента» президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Наша доля на рынке будет расти, и другие страховые компании будут вынуждены менять процедуры», — отметил глава Сбера.

Греф также подчеркнул, что Сбер первым на рынке ввел урегулирование страховых случаев в кредитном и ипотечном страховании жизни за пять минут.