В Сбере рассказали о влиянии ИИ на медицину

Ведяхин: ИИ перенес столичную медицину в регионы
Depositphotos

Телемедицина и искусственный интеллект позволяют перенести медицину высокого уровня из Москвы в любой регион России. Об этом в интервью RT заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Как? Это действительно просто. Представьте, что человек заболел в Сибирском регионе, например. Когда это обычная сезонная простуда, нет проблем, все знают, что делать. Но когда это какое-то особое заболевание, например, или особое состояние здоровья пациента, то мы должны каким-то образом решить эту проблему со здоровьем», — сказал он.

По его словам, раньше для решения подобных задач пациентов пришлось бы доставлять, например, в Москву. Однако такой подход был дорогим, занимал много времени и считался неэффективным.

«Теперь мы обучили наш ИИ-движок GigaChat на опыте лучших врачей Москвы. Он теперь обладает всем опытом всех лучших врачей из Москвы и из Санкт-Петербурга. И как это выглядит? Человек в Сибирском регионе приходит к местному врачу, и тот просто задает вопросы и получает консультацию от GigaChat», — объяснил Ведяхин.

По его словам, благодаря этой технологии местные врачи могут получать поддержку такого же качества, как если бы они консультировались с московскими специалистами. При этом помощь оказывается почти бесплатно и мгновенно.

«И это все. Конечно, ИИ не может принимать никаких медицинских решений, но ИИ сейчас помогает врачу повысить качество медицины на действительно высоком уровне», — подчеркнул Ведяхин.

Таким образом, внедрение технологий телемедицины и ИИ позволяет значительно улучшить доступность качественной медицинской помощи в регионах России.

