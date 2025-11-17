На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы между Москвой и Горно-Алтайском

«Аэрофлот» увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск до 17 в неделю
Пресс-служба «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об увеличении частоты полетов между Москвой и Горно-Алтайском. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что с 30 ноября к ежедневным рейсам добавятся три новых частоты — по четвергам, субботам и воскресеньям. Таким образом, общее количество рейсов составит 10 в неделю.

«В декабре частота будет постепенно нарастать и с 25 декабря достигнет 14 рейсов в неделю», — говорится в сообщении.

Кроме того, в январе и феврале, когда спрос традиционно возрастает из-за горнолыжного сезона, планируется выполнение дополнительных рейсов сверх установленной частоты.

«Таким образом, в пиковые даты пассажирам будет доступно до 3 рейсов в сутки, а общая частота будет достигать 17 рейсов в неделю», — уточнили в «Аэрофлоте».

Кроме того, авиакомпания продолжает поддерживать туристов специальными предложениями. Ранее «Аэрофлот» запустил акцию по бесплатной перевозке спортивного оборудования, которая продлится до 15 мая 2026 года.

