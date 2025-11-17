Альфа-Банк начал тестировать сервис бесконтактной оплаты «взглядом»

Альфа-Банк запустил тестирование технологии бесконтактной оплаты «Оплата взглядом» на собственных терминалах. Пилотный доступ к сервису открыт для сотрудников банка, использующих устройства на Android, с последующим поэтапным расширением на терминальную сеть, сообщила пресс-служба компании.

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин заявил, что «Оплата взглядом» стала первым в России примером биоэквайринга по стандарту платежной системы. По его словам, банк готов сотрудничать с другими участниками рынка для развития технологии, которая «делает процесс покупки более выгодным, удобным и безопасным, а бизнесу — обеспечивает рост эффективности и новые возможности улучшения клиентского опыта».

Сервис предназначен для офлайн-покупок с применением биометрии. Система анализирует сигналы от пользователя, что исключает возможность оплаты по фото или видеозаписи. В случае необходимости предусмотрено подтверждение операции ПИН-кодом.

В банке отмечают, что биометрические данные невозможно украсть или скопировать, что повышает безопасность транзакций.

Уточняется, что технология реализована совместно с НСПК и основана на распознавании лица. Платформа Альфа-Банка является кросс-банковской, что позволит подключать терминалы других участников рынка.

Для бизнеса внедрение биоэквайринга, как сообщается, не требует дополнительных затрат и тарифицируется как обычная операция по карте. Пользователи карт Альфа-Банка получают кэшбэк за покупки, оплаченные с помощью сервиса.

В перспективе, считают в банке, технология позволит применять дополнительные функции, в том числе определение возраста покупателя.