Сбер представит на AI Journey прототип ИИ-аналитика финансовой отчетности

Сбер и AIRI разработали систему для анализа отчетности МСФО по 77 показателям
true
true
true
close
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

На международной конференции AI Journey Сбер и Институт AIRI представят прототип мультиагентной системы «AI финансовый аналитик» (AIFA), предназначенной для ускоренного анализа финансовой отчtтности по международным стандартам (МСФО), сообщила пресс-служба компании.

Посетители смогут протестировать работу решения на интерактивном стенде.

Уточняется, что AIFA создана на базе ИИ-помощника ГигаЧат и технологии распознавания текста OCR. Система автоматически обрабатывает PDF-документы финансовой отчетности, извлекая до 77 показателей, анализируя их динамику и причины изменений, после чего формирует аналитическое заключение.

Качество обработки, как сообщается, обеспечивается использованием цепочек рассуждений, разработанных экспертами РЭШ и SberCIB Investment Research. Доступ к прототипу реализован через сервис DataTracker.

Заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов отметил, что объем отчетности по МСФО может достигать 100 страниц, и ее подготовка требует от аналитика 4–6 часов. По его словам, AIFA выполняет эту работу за минуты, а качество уже достигло 89%.

«Проект наглядно показывает, как передовые AI-технологии создают ценность для бизнеса, экономят время и помогают быстрее принимать взвешенные решения», — подчеркнул Скворцов.

По планам разработчиков, в 2026 году AIFA сможет учитывать новостной фон, специфику отраслей и работать с другими форматами отчетности — РПБУ и US GAAP. Ожидается расширение набора финансовых метрик, повышение скорости и качества анализа.

Глава AIRI Иван Оселедец подчеркнул, что AIFA демонстрирует превращение научных достижений в практические инструменты.

«Такой подход приближает нас к созданию «мыслящих» цифровых аналитиков», — считает он.

