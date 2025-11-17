На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство

РИА Новости: крупнейший в РФ кремниевый завод остановит производство в 2026 году
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Крупнейший российский производитель кремния «Кремний», входящий в группу «Русал», с 1 января 2026 года приостановит работу, тогда как завод «Кремний Урал» продолжит функционировать, но с неполной загрузкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Главной причиной такого решения компания назвала рост импорта кремния из Китая, поскольку он обходится значительно дешевле отечественного продукта. По оценкам «Русала», китайские поставки осуществляются по демпинговым ценам из-за мирового перепроизводства. Ранее предприятие уже сообщало о сокращении выпуска кремния на 35% в текущем году.

Мощность завода «Кремний» составляет 34 тыс. тонн в год, предприятия «Кремний Урал» — 27 тысяч. Оба объекта являются единственными в России производителями рафинированного кремния при внутреннем рынке примерно на 45 тысяч тонн, то есть при полной загрузке часть продукции должна идти на экспорт.

Управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лазько отметила, что дешевый китайский кремний обвалил мировые цены, а сильнее всего пострадали производства в странах и регионах без заградительных пошлин.

АО «Кремний» уже уведомило правительство Иркутской области и администрацию города Шелехова, в котором находится завод, о вынужденной остановке производства и заявило о намерении искать решения для минимизации социальных последствий.

Ранее Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефтяного сырья.

