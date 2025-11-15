На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о возможном уходе Тима Кука с поста гендиректора Apple

FT: Тим Кук может уйти с поста генерального директора Apple в начале 2026 года
Leah Millis/Reuters

Совет директоров компании Apple готовится к отставке генерального директора Тима Кука в следующем году и уже ведет работу по поиску преемника. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Высшее руководство недавно активизировало подготовку к тому, чтобы Кук передал бразды правления компанией стоимостью $4 трлн после более чем 14 лет работы», — сообщили источники издания.

По их словам, с наибольшей вероятностью преемником станет старший вице-президент Apple по разработке оборудования Джон Тернус, но окончательное решение в данном вопросе еще не принято. Источники добавили, что уход Кука не связан с текущими результатами деятельности компании.

Авторы статьи сообщили, что отставка гендиректора, скорее всего, не произойдет до выхода годового отчета о прибылях и убытках в конце января, поскольку объявление результатов придется на период праздников.

По мнению специалистов, в случае смены гендиректора в начале 2026 года у новой команды будет возможность подготовиться к запуску iPhone в сентябре и проведению конференции разработчиков.

До этого компания Apple опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2025 финансового года. В публикации говорится, что совокупная выручка составила $102,5 млрд, что на 8% выше прошлогоднего результата в $94,9 млрд. Операционная прибыль выросла с $29,59 до $32,43 млрд, а чистая прибыль — почти вдвое, с $14,74 до $27,47 млрд.

Ранее Apple раскрыла стоимость запчастей для самостоятельного ремонта iPhone 17.

