Два подмосковных города сохранили статус наукоградов

Кабмин РФ сохранил для Дубны и Королева статус наукоградов

Подмосковные города Дубна и Королев сохранят статус наукоградов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что сохранение статуса позволит городам получать федеральное финансирование на развитие научно-производственных комплексов и необходимой для их работы инфраструктуры.

В пресс-службе правительства напомнили, что по действующему законодательству статус наукограда присваивается на 15 лет, поэтому подписанное постановление будет действовать до 2040 года.

Дубна — это один из крупнейших научных и производственных центров РФ. В городе расположены Объединенный институт ядерных исследований, Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А.Я.Березняка, АО «НИИ «Атолл»» и другие предприятия.

Королев неофициально называют космической столицей России. В городе работают предприятия ракетно-космической промышленности, среди них Центр управления полетами, ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П.Королева и «Тактическое ракетное вооружение».

Ранее российские ученые открыли фундаментальный закон жизнедеятельности клеток.