В СберБанк Онлайн появилась возможность настроить персональный щит защиты

Сбер обновил раздел «Безопасность» в мобильном приложении СберБанк Онлайн, превратив его в интерактивный квест. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что новая игровая механика позволяет пользователям осознанно управлять своей безопасностью и повышать уровень киберграмотности.

В Сбере уточнили, что нововведение наглядно покажет, какие бесплатные сервисы помогают защитить персональные данные и снизить риски мошенничества. В основе подхода лежит принцип самостоятельного выстраивания защиты с помощью подсказок.

В разделе отображается текущий уровень киберзащиты пользователя: базовый, средний или продвинутый. Стартовая точка — антифрод-защита банка, которая считается одной из самых надежных в мире и действует по умолчанию для всех клиентов. Дальнейшее повышение уровня зависит от выполнения практических заданий. Для достижения среднего уровня нужно выполнить от двух до четырех заданий, для продвинутого — пять и более.

Среди заданий: подключение сервисов «Определитель номера» и «Антивирус», включение запрета на создание скриншотов в приложении, проверка привязки карт к сторонним сервисам для отключения ненужных подписок.

Пользователи также могут проверить утечки данных с внешних ресурсов, контролировать устройства, с которых выполнялись входы в аккаунт, и ограничивать запросы на совместный доступ к счетам и вкладам.

В разделе доступны инструменты для экстренного реагирования, такие как функции «Сообщить о мошеннике», «Закрыть доступ к картам и счетам» и «Сменить пароль от Госуслуг». Кроме того, здесь размещены обучающие материалы и практические советы, помогающие узнавать о новых схемах мошенников и эффективно противостоять им.