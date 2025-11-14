В Сбере назвали Индию стратегически важным рынком в сфере ИИ

Ведяхин: Индия – один из самых быстрорастущих рынков ИИ в мире

Индия является одним из самых быстрорастущих рынков искусственного интеллекта (ИИ) в мире, заявил в интервью Economic Times первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что с 2018 года траты Индии на ИИ ежегодно растут почти на 30%.

«В Индии действуют государственная программа IndiaAI с бюджетом $1,2 млрд по созданию суперкомпьютерных мощностей (на 38 000 GPU), а также сеть центров AI-экспертизы. По оценкам экспертов, уже 60% индийских компаний используют AI-решения, а вклад искусственного интеллекта в экономику страны к 2030 году может превысить $1 трлн», — сказал он.

Ведяхин добавил, что Индия является стратегическим важным рынком в сфере ИИ.