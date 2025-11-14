На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выручка Совкомбанка с начала 2025 года выросла на 4%

Совкомбанк заработал 35 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев 2025 года
Depositphotos

За 9 месяцев 2025 года Совкомбанк заработал 35 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, следует из опубликованного консолидированного финансового отчета банка.

Согласно отчетам, чиста прибыль выросла в 3,6 раза за 3 кв./2 кв., а выручка продолжила рост и составила 703 млрд рублей (рост на 4%).

В отчете указано, что выручка банка в розничном сегменте показала уверенный рост до 351 млрд рублей (рост на 46% год к году), а кредитный портфель составил 1,3 трлн рублей.

Также в корпоративном сегменте выручка показала существенный рост до 288 млрд рублей год к году, а кредитный портфель – 1,6 трлн рублей. Основным драйвером роста корпоративного сегмента, как отметили в банке, стали кредиты крупным компаниям.

Портфель ценных бумаг Совкомбанка в размере 571 млрд рублей был перераспределен в пользу более коротких и доходных бумаг.

Что касается небанковского бизнеса, страхование Совкомбанка показало рекорд по премиям и составило 33 млрд рублей. Основными драйверами сегмента стали страхование жизни и рост продаж через партнерские каналы. В факторинге портфель увеличился на 13% год к году (до 118 млрд рублей), а транзакции на платежных сервисах выросли на 51% год к году. На электронных площадках банк зафиксировал рост объемов контрактов на 13% год к году в корпоративных и госзакупках.

«Мы возвращаемся на траекторию роста. Маржа и прибыль начали расти, стоимость риска стабилизируется. Рост в страховании и платежном бизнесе — значительный. Отдельно хочу отметить рост бизнеса электронных торговых площадок. Несмотря на уже значительную долю рынка, он продолжает эффективно расти», — рассказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

