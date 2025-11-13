На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере назвали информационную безопасность неотъемлемой частью создания продукта

Сбер: культура разработки должна включать информационную безопасность
true
true
true
close
Cбер

Культура разработки должна включать в себя информационную безопасность (ИБ) как неотъемлемую часть и самого продукта, и всего процесса его создания, только так можно работать эффективно и безопасно. Об этом на форуме «Цифровые решения» заявил старший вице-президент Сбербанка Кирилл Меньшов.

Участники обсудили эффективное взаимодействие подразделений ИТ и ИБ, распределение ролей команд и поиск решений при возможном конфликте интересов.

Как отметил Меньшов, в успешной компании ИТ и ИБ работают в одной связке. С другой стороны, добавил топ-менеджер Сбера, в новейших технологиях, например, в разработке ИИ-агентов, вопросы информационной безопасности пока не имеют однозначного решения, и бизнесу необходимо научиться грамотно оценивать риски, сочетая развёртывание новых сервисов с их обеспечением их надежности.

«Руководители компаний заинтересованы в том, чтобы иметь надежный, безопасный и хорошо работающий ИТ-ландшафт. Но продуктовые команды порой воспринимают это иначе — как дополнительные сложности и требования к продуктам, замедляющие разработку. Культура разработки должна включать информационную безопасность как неотъемлемую часть и продукта, и процесса его создания», — подчеркнул Меньшов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами