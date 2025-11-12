Альфа-Банк завоевал международную премию за инновации в финтехе

Альфа-Банк стал лауреатом международной премии Excellence in Fintech на саммите Finnovex, проходившем в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что банк стал единственным представителем России среди победителей этого года.

«Награда подтверждает статус Альфа-Банка как лидера в сфере финансовых технологий», — говорится в сообщении.

Одним из ключевых направлений работы банка является создание экосистемы решений, связанных с платежами и транзакциями. Например, запуск онлайн-инкассации позволил заменить традиционные выезды инкассаторов автоматизированными депозитными машинами. На данный момент они установлены более чем на 70 тыс. точек продаж по всей России.

Кроме того, для удобства клиентов банк развивает оплату через QR-код во всех возможных сценариях использования. В работе с юридическими лицами неотех-платформа помогает бизнесу переходить от статичных отчетов к диагностике результатов. В компании уточнили, что искусственный интеллект используется для анализа больших массивов данных, что позволяет принимать решения быстрее и эффективнее.

Премия Finnovex вручается компаниям, которые формируют повестку и задают стандарты в финтех-индустрии. Для Альфа-Банка это признание долгосрочной стратегии развития: создание экосистемных сервисов вокруг транзакций, масштабирование AI-решений и разработка цифровых продуктов, которые удобны для людей и прозрачны для бизнеса.