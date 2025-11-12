На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МТС ускорит отключение сетей 3G в России

МТС объявила о планах завершить отключение 3G к 2026 году
true
true
true
close
Shutterstock

МТС объявила о планах ускорить отключение сетей третьего поколения (3G) в России. Об этом сообщила на форуме Минцифры России «Цифровые решения» генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

По данным МТС, доля пользователей старых телефонов без поддержки LTE сократилась до 1,4% от общей абонентской базы компании, а доля выходящих в интернет с таких устройств составляет всего 0,6%.

«Это позволит компании ускорить перевод частот 3G в LTE и отключить большую часть оставшихся базовых станций третьего поколения в 2026 году», — сказала она.

В сообщении компании отмечается, что в конце 2024 года доля 3G-only устройств составляла 1,8%, а в конце 2023 года — 2,4%. Передача данных на таких устройствах работала у 0,8% и 1% абонентов соответственно. Одновременно растет популярность LTE-устройств: их доля увеличилась до 89,7% против 88,2% в конце 2024 года и 85,8% в конце 2023 года.

В компании уточнили, что по мере сокращения числа 3G-устройств МТС переводит высвободившиеся частоты в стандарт LTE. Это повышает скорость передачи данных на 20–25%, расширяет доступ к цифровым сервисам и улучшает качество голосовой связи благодаря технологии VoLTE.

В 2025 году компания планирует отключить половину оставшихся базовых станций 3G: 25% уже выведены из эксплуатации, еще 25% будут выключены к концу декабря. Полный отказ от 3G запланирован на 2027 год, однако текущая динамика позволяет завершить процесс уже к концу 2026 года, оставив лишь точечное присутствие стандарта.

«Количество 3G-only телефонов на руках у наших пользователей сокращается быстрее ожидаемого. В некоторых регионах доля таких абонентов составляет всего полпроцента, а доля дата-генерящих 3G аппаратов без LTE стремится к нулю. С 2023 года мы начали пилоты по отключению сетей 3G, затем приступили к постепенному отключению целых городов. Судя по обратной связи с клиентами, процесс проходит гладко и практически без жалоб, в том числе благодаря акциям по субсидированию покупки новых устройств», — отметила Галактионова.

На сегодняшний день сети 3G отключены в 35 городах 21 региона России. До конца 2025 года отключение затронет Новосибирск, Сочи, города вдоль Черноморского побережья от Красной Поляны до Туапсе, а также Азнакаево, Бугульму, Лениногорск в Татарстане и Ессентуки в Ставропольском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами