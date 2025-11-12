МТС ускорит отключение сетей 3G в России

МТС объявила о планах ускорить отключение сетей третьего поколения (3G) в России. Об этом сообщила на форуме Минцифры России «Цифровые решения» генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

По данным МТС, доля пользователей старых телефонов без поддержки LTE сократилась до 1,4% от общей абонентской базы компании, а доля выходящих в интернет с таких устройств составляет всего 0,6%.

«Это позволит компании ускорить перевод частот 3G в LTE и отключить большую часть оставшихся базовых станций третьего поколения в 2026 году», — сказала она.

В сообщении компании отмечается, что в конце 2024 года доля 3G-only устройств составляла 1,8%, а в конце 2023 года — 2,4%. Передача данных на таких устройствах работала у 0,8% и 1% абонентов соответственно. Одновременно растет популярность LTE-устройств: их доля увеличилась до 89,7% против 88,2% в конце 2024 года и 85,8% в конце 2023 года.

В компании уточнили, что по мере сокращения числа 3G-устройств МТС переводит высвободившиеся частоты в стандарт LTE. Это повышает скорость передачи данных на 20–25%, расширяет доступ к цифровым сервисам и улучшает качество голосовой связи благодаря технологии VoLTE.

В 2025 году компания планирует отключить половину оставшихся базовых станций 3G: 25% уже выведены из эксплуатации, еще 25% будут выключены к концу декабря. Полный отказ от 3G запланирован на 2027 год, однако текущая динамика позволяет завершить процесс уже к концу 2026 года, оставив лишь точечное присутствие стандарта.

«Количество 3G-only телефонов на руках у наших пользователей сокращается быстрее ожидаемого. В некоторых регионах доля таких абонентов составляет всего полпроцента, а доля дата-генерящих 3G аппаратов без LTE стремится к нулю. С 2023 года мы начали пилоты по отключению сетей 3G, затем приступили к постепенному отключению целых городов. Судя по обратной связи с клиентами, процесс проходит гладко и практически без жалоб, в том числе благодаря акциям по субсидированию покупки новых устройств», — отметила Галактионова.

На сегодняшний день сети 3G отключены в 35 городах 21 региона России. До конца 2025 года отключение затронет Новосибирск, Сочи, города вдоль Черноморского побережья от Красной Поляны до Туапсе, а также Азнакаево, Бугульму, Лениногорск в Татарстане и Ессентуки в Ставропольском крае.