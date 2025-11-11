На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Приложение G8AI для нейросети GigaChat возглавило рейтинг App Store в России

Сбер сообщил о росте популярности приложения G8AI среди пользователей
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Приложение G8AI для работы с нейросетью GigaChat от Сбера заняло первое место в рейтинге бесплатных приложений российского App Store. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В Сбере уточнили, что GigaChat — это бесплатная нейросеть, которая ищет и структурирует информацию, анализирует файлы, переводит тексты и генерирует контент высокого качества, включая тексты, изображения и музыку. Сервис помогает создавать презентации, формировать тезисы, распределять контент по слайдам и генерировать уникальные иллюстрации.

«Прошло менее суток с запуска нашего приложения G8AI для пользования нейросетью GigaChat, а оно уже заняло первую строчку в рейтинге топ бесплатных приложений App Store», — говорится в сообщении.

Одной из ключевых особенностей GigaChat является возможность общения с нейросетью голосом, как с живым человеком. Функция позволяет не только формулировать запросы, но и вести полноценный диалог: обсуждать задачи, репетировать выступления или просто беседовать на разные темы. Пользователи могут выбрать женский или мужской голос, перебивать модель во время разговора и получать текстовую транскрипцию после завершения диалога.

Как отметили в компании, GigaChat доступен не только на iOS, но и на Android, а также в веб-версии. История чата синхронизируется между устройствами, что позволяет начать общение на ноутбуке и продолжить на смартфоне без потери контекста. Кроме того, нейросеть интегрирована в Telegram-бот, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер MAX.

