«Лига Ставок» представила закрытый клуб с участием спортсменов

«Лига Ставок» рассказала о закрытом клубе «Империон», в рамках презентации режиссер Ладо Кватания совместно с международной кинокомпанией «Эталон Фильм» подготовил видео, раскрывающее атмосферу клуба и личности некоторых его участников, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что съемки проходили в частном гольф-клубе, в них приняли участие олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, футболист Артем Дзюба и трехкратная чемпионка России по гольфу Екатерина Малахова.

Также на кадрах видны элементы стратегической символики клуба.

По словам главы «Лиги Ставок» Юрия Красовского, «Империон» — клуб для «игроков, способных принимать значимые решения и делать крупные ставки как в спорте, так и в жизни».

Сообщается, что администрация клуба самостоятельно отбирает участников, основываясь на их индивидуальных особенностях.

По информации «Лиги Ставок», клуб «Империон» позиционируется как «территория решений, влияющих на спортивные и стратегические события, а также как премиальный сервис для VIP-аудитории».

РЕКЛАМА