«Аэрофлот» запустил акцию бесплатной перевозки инвентаря для лыж и водных видов спорта

«Аэрофлот» объявила о проведении традиционной ежегодной акции по бесплатной перевозке спортивного снаряжения. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Отмечается, что акция продлится до 15 мая 2026 года и будет действовать на рейсах «Аэрофлота», а также авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU.

Ее участники смогут бесплатно провезти один комплект лыжного снаряжения или оборудование для активного отдыха, включая серфинг, кайтсерфинг, вейкбординг, виндсерфинг, сапсерфинг или дайвинг. Общий вес снаряжения не должен превышать 23 кг. Льгота распространяется на билеты всех тарифов, кроме групп «Лайт» и «Шаттл».

Участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус» элитных уровней при покупке билетов тарифов «Лайт» или «Шаттл» могут провезти снаряжение без оплаты только в рамках дополнительных мест, предоставляемых согласно уровню участия.

В авиакомпании уточнили, что один комплект лыжного снаряжения включает одну пару лыж и одну пару палок в чехле или одно место багажа с экипировкой (ботинки, шлем, очки). Альтернативный вариант – один сноуборд в чехле и аналогичное место багажа с экипировкой.

В свою очередь, комплект для серфинга (или кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга, сапсерфинга) может состоять из двух досок, трех комплектов плавников для доски, одной пары креплений, одного гидрокостюма, двух пар гидротапок или гидросапог, а также прочих аксессуаров общим весом до 5 кг. Для виндсерфинга дополнительно разрешается перевозка паруса с мачтой в чехле.

Комплект для дайвинга включает компенсатор плавучести, гидрокостюм, шлем, перчатки, боты и ласты, манометр, регулятор (октопус), маску с трубкой и другие аксессуары общим весом до 5 кг.

В «Аэрофлоте» отметили, что бесплатное место багажа для спортивного снаряжения не учитывается при расчете стоимости сверхнормативного багажа, не указывается в билете и предоставляется при наличии свободной багажной емкости. Предварительное бронирование производится согласно правилам перевозки нестандартного багажа.