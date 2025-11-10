На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер составил портрет директора по цифровой трансформации

Сбер: свыше 80% российских компаний уже создали команды по цифровизации
Unsplash

В 87% российских компаний уже сформированы команды, отвечающие за цифровизацию. Такие данные приведены в исследовании «Портрет современного Chief Digital Transformation Officer», проведенном СберПро совместно с порталом TAdviser.

По результатам опроса сообщается, что 76% директоров по цифровой трансформации (CDTO) пришли на свои позиции из ИТ-сферы. Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, ключевая роль CDTO — управление изменениями и достижение измеримых бизнес-целей при поддержке руководства компании.

Исследование также показало, что типичный директор по цифровой трансформации — мужчина 30-50 лет с техническим или естественно-научным образованием и опытом работы не менее 10 лет. Среди ключевых компетенций отмечаются предпринимательское мышление, умение интегрировать бизнес-цели и технологии, развитые коммуникативные навыки и стрессоустойчивость.

Среди основных задач CDTO респонденты выделили повышение эффективности бизнес-процессов (70%), повышение адаптивности бизнеса и сокращение затрат (по 49%). Несмотря на то, что KPI обычно формулируются как бизнесовые, на практике они часто имеют операционный характер.

По словам Попова, для максимальной эффективности директору по цифровой трансформации необходим сбалансированный портфель инициатив и четко зафиксированные бизнес-цели.

«Важно сочетать быстрые победы в первые 180 дней работы с дорожной картой на 3–5 лет. Организация должна обеспечить поддержку совета директоров и единые правила отбора инициатив», — подчеркнул он.

Отмечается, что исследование показало: универсальной организационной модели для CDTO не существует. Наиболее эффективной признана модель с выделенной ролью (51% респондентов). Наибольшее влияние CDTO имеет при подчинении генеральному директору или членству в совете директоров. В менее зрелых по цифровизации компаниях он может подчиняться CIO или CFO.

Главными барьерами для цифровой трансформации названы неготовность бизнеса и недостаток финансирования.

«Недостаточное финансирование стало причиной отказа от цифровых инициатив для 63% респондентов. Роль CDTO в таких условиях эволюционирует — от цифрового евангелиста к практику, отвечающему за трансформацию бизнес-модели и культуры», — сообщил Попов.

Кроме того, по данным исследования, значительная часть усилий российских компаний в последние годы была сосредоточена на импортозамещении, однако сегодня фокус смещается в сторону GenAI-трансформации.

