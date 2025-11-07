На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чистая прибыль ОТП Банка выросла в 1,7 раза за девять месяцев

С начала 2025 года ОТП Банк увеличил чистую прибыль до 37 млрд рублей
Depositphotos

За девять месяцев 2025 года чистая прибыль ОТП Банка по МСФО увеличилась на 72% (в 1,7 раза) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (23 млрд рублей), достигнув 37 млрд рублей, следует из отчета материнской OTP Group.

В отчете отмечается, что в III квартале 2025 года чистая прибыль по отношению к III кварталу 2024 года выросла на 41% (8,4 млрд рублей).

Всего по итогам 2024 года, по данным отчета, прибыль ОТП Банка выросла на 49%, достигнув 36,7 млрд рублей.

В отчете OTP Group указано, что банк опередил рынок по ключевым показателям, среди которых рост прибыли, активов, портфеля и привлечение клиентских средств.

По данным ЦБ РФ, в 2024 году совокупная прибыль банковской системы увеличилась примерно на 20-25%, за счет чего показатели ОТП Банка заметно выше среднерыночных.

