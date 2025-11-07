На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван лидер рейтинга руководителей МСП российских банков

Альфа-Банк

Директор по работе с малым и микробизнесом Альфа-Банка Денис Осин вновь занял первое место в рейтинге руководителей подразделений МСП российских банков, подготовленном деловым журналом «Банковское обозрение», об этом сообщила пресс-служба банка.

В итоговый список вошли 12 топ-менеджеров, курирующих работу с малым и средним предпринимательством. Эксперты оценивали опыт работы на финансовом рынке, результаты на текущей должности, медийную активность, а также показатели роста числа клиентов и объема выданных кредитов. На основе совокупного балла формировался итоговый результат.

В компании отметили, что Осин возглавляет рейтинг четвертый год подряд.

«Это достижение — результат непрерывной совместной работы нашей команды. Наша миссия — создавать комфортные и устойчивые условия для роста предпринимателей», — отметил Осин, комментируя итоги рейтинга.

