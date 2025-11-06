Платформа А7 запустила «золотой» вексель для ВЭД

Платформа А7 предложила инструмент для расчетов с иностранными контрагентами

Платформа международных платежей А7 объявила о запуске векселей для внешнеэкономической деятельности (ВЭД) юридических лиц, обеспеченных золотом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В А7 уточнили, что новы финансовый продукт позволит расширить возможности традиционного векселя и обеспечит дополнительную защиту средств держателя.

Отмечается, что новый вексель можно использовать для расчетов с иностранными партнерами. При этом инструмент подходит для оплаты контрактов в любой удобной валюте.

«У обеспеченного золотом векселя есть еще одно преимущество — доходность. Ставка фиксированная — 10% годовых независимо от валюты номинала векселя», — говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, проценты начисляются ежемесячно со дня покупки и выплачиваются при погашении.

Кроме того, вексель можно использовать для оплаты сделок золотом.