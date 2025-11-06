На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Платформа А7 запустила «золотой» вексель для ВЭД

Платформа А7 предложила инструмент для расчетов с иностранными контрагентами
true
true
true
close
Пресс-служба А7

Платформа международных платежей А7 объявила о запуске векселей для внешнеэкономической деятельности (ВЭД) юридических лиц, обеспеченных золотом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В А7 уточнили, что новы финансовый продукт позволит расширить возможности традиционного векселя и обеспечит дополнительную защиту средств держателя.

Отмечается, что новый вексель можно использовать для расчетов с иностранными партнерами. При этом инструмент подходит для оплаты контрактов в любой удобной валюте.

«У обеспеченного золотом векселя есть еще одно преимущество — доходность. Ставка фиксированная — 10% годовых независимо от валюты номинала векселя», — говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, проценты начисляются ежемесячно со дня покупки и выплачиваются при погашении.

Кроме того, вексель можно использовать для оплаты сделок золотом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами