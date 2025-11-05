HR-технологии Альфа-Банка отметили на мировом уровне

Альфа-Банк стал победителем в номинации Best Use of AI in HR-Tech на Connected Banking Summit — главном деловом событии Саудовской Аравии для компаний, работающих в финтехе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что жюри отметило технологические достижения банка и применение ИИ в работе с людьми. В частности, c помощью искусственного интеллекта Альфа-Банк персонализирует подход к сотрудникам и упрощает для них решение рабочих задач. Также ML-модели помогают в найме.

«Для Альфа-Банка AI-powered подход и инвестиции в инновации — стратегический приоритет. Награда за технологическое лидерство в HR-направлении на международном уровне — важное достижение не только для Альфа-Банка, а для всей индустрии бренда работодателя в России», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.