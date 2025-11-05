На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Fonbet продлил соглашение с Федерацией ПОДА до 2026 года

Fonbet поддержит «Лигу героев» и развитие адаптивного спорта
Fonbet и Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) на полях форума «Россия – спортивная держава» продлили соглашение о сотрудничестве до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба букмекера.

По условиям партнерства Fonbet в рамках своей благотворительной программы ДоброFON поддержит проведение второго круга чемпионата России по волейболу сидя и четвертого круга чемпионата России по следж-хоккею. Оба турнира проводятся в рамках «Лиги героев», где выступают команды, полностью или частично сформированные из участников СВО. Финалы соревнований запланированы на 2026 год.

«Сейчас мы имеем возможность полноценно провести финальную часть чемпионата России по следж-хоккею. Без поддержки это было бы невозможно сделать. Во второй Лиге героев участвуют ребята, которые получили тяжелые ранения и травмы в ходе СВО. Сейчас мы можем организовать для них полноценный формат чемпионата. Это касается в полной мере и Лиги героев волейбола сидя. В ней также принимают участие ребята, получившие тяжелые ранения и травмы», — отметил президент всероссийской Федерации спорта лиц с ПОДА Андрей Строгин.

На форуме также состоялось соглашение между Fonbet и правительством Тульской области о дальнейшим развитии доступной спортивной среды в регионе. В регионе планируется открыть два новых спортивных объекта для инклюзивных групп уже в следующем году.

Договор стал возможен благодаря федеральному проекту «Вызов», реализуемому при поддержке благотворительной программы ДоброFON и Паралимпийского комитета России. Проект направлен на создание доступной спортивной и социальной среды для людей с ограниченными возможностями.

«Основная задача подобного рода проекта заключается в том, чтобы спортивную инфраструктуру инклюзивного типа сделать максимально доступной для наших людей. Поэтому всех призываю заниматься спортом. Давайте будем двигаться в этом направлении вместе», — отметил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Кроме того, Fonbet стал партнером третьего Международного фестиваля адаптивных видов спорта «Импульс». Соглашение о сотрудничестве подписал Национальный инклюзивный комитет. В рамках фестиваля будет представлено более 30 видов адаптивного спорта, включая водные, ледовые и воздушные дисциплины.

