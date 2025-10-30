На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СберЛизинг запустил оформление автомобилей на «Авито»

СберЛизинг запустил оформление техники за два часа на «Авито Услугах»
СберЛизинг объявил о запуске нового сервиса, позволяющего предпринимателям оформить лизинг на автомобили и технику всего за 2 часа через платформу «Авито Услуги». Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

Отмечается, что интеграция финансовых услуг в классифайд призвана помочь малому и среднему бизнесу экономить до 20% времени на обновление парка техники и сохранять оборотные средства.

В компании уточнили, что ранее стандартный процесс покупки техники в лизинг занимал 3–5 рабочих дней: предприниматель выбирал транспорт на одной площадке, а затем оформлял сделку в офисе лизинговой компании. Теперь вся процедура выполняется онлайн, включая расчет условий и подачу заявки.

«Одна из ключевых задач нашей платформы — стать надежным партнером для бизнеса, обеспечивая быструю, комфортную и безопасную сделку между исполнителем и покупателем. Для предпринимателя, который, например, выбирает грузовик для развития своего дела, мы создали возможность мгновенно оценить и стоимость актива, и выгодные условия лизинга», — рассказал руководитель департамента продаж «Авито Услуг» Олег Винжегин.

По его словам, нововведение позволяет принимать взвешенные решения прямо на площадке, минимизируя временные затраты. При этом предприниматели получают прямой доступ к лучшим предложениям и могут сосредоточиться на развитии своих компаний.

Директор Управления маркетинга АО «Сбербанк Лизинг» Марина Андреева отметила, что многие начинают поиск транспортных средств именно на «Авито».

«Интеграция с площадкой позволяет им сразу оценить преимущества лизинга: сохранить оборотные средства, снизить налоговую нагрузку и обновить парк техники без крупных единовременных вложений», — сказала она.

Отмечается, что в карточках подходящей техники на «Авито Услуги» теперь доступен калькулятор СберЛизинга. Клиенты видят аванс (от 0%), срок (до 7 лет) и примерный платеж. Решение по заявке принимается онлайн в течение двух часов.

Кроме того, встроенный чат «Авито» позволяет запросить персональный расчет, уточнить детали по документам и получить консультацию без звонков и ожидания. Также размещение от имени СберЛизинга с отметкой «Проверенный продавец» повышает надежность сделки.

