Microsoft купила долю OpenAI за десятки миллиардов долларов

Корпорация Microsoft и компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, заключили новую сделку. Об этом сообщается в блоге Microsoft.

В публикации отмечается, что компании открыли «следующую главу» в своем партнерстве. Microsoft и OpenAI договорились преобразовать последнюю в общественно-полезную корпорацию.

В заявлении отмечается, что стороны получили больше возможностей, чем когда-либо, для продолжения создания продуктов, которые отвечают реальным потребностям.

После рекапитализации Microsoft получит инвестиции на сумму $135 млрд или 27% акций OpenAI.

До этого исполнительный вице-президент Microsoft Юсуф Мехди заявил, что корпорация приступила к глубокой переработке операционной системы Windows, намереваясь трансформировать ее в платформу, управляемую посредством голосовых команд и искусственного интеллекта.

По мнению руководства компании, наступает новый этап эволюции, когда искусственный интеллект перестанет быть изолированным инструментом и станет неотъемлемой частью сотен миллионов сценариев ежедневного использования.

Ранее выяснилось, что Microsoft решила вывести производство своей электроники из Китая.