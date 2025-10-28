Стало известно, сколько россиян продолжают платить за зарубежные сервисы

Большинство (68%) опрошенных москвичей хотя бы раз в месяц оплачивают подписку на зарубежный сервис. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом GetPayAll (есть у «Газеты.Ru»).

В Санкт-Петербурге этот показатель составил 63%, в Новосибирске — 55%, в Екатеринбурге — 52%, в Казани — 49%, в Ростове-на-Дону — 46%, а в Краснодаре и Нижнем Новгороде — около 44%.

Различаются не только частота подписок, но и типы зарубежных сервисов, которые предпочитают жители разных регионов.

Жители Москвы чаще всего оформляют подписки на сервисы для работы и саморазвития. В Санкт-Петербурге акцент смещен в сторону креативных сервисов, жители сосредоточены на творчестве. В Новосибирске популярны подписки по теме IT. В Екатеринбурге в основном используют зарубежные платформы для бизнеса и онлайн-продаж. В Казани оформляют подписки для самообразования. Жители Ростова чаще других выбирают подписки для фриланса. В Краснодаре зарубежные подписки чаще всего связаны с отдыхом и вдохновением, например созданием контента в соцсетях.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян из всех городов-миллионников.

Ранее половина россиян добровольно передали свои аккаунты в пользование членам семьи.