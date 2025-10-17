Предприятия «Роснефти» признаны лидерами в области социальной эффективности

Заводы «Роснефти» получили высшие оценки за социальные программы и условия труда

Дочерние предприятия «Роснефти» — Куйбышевский, Новокуйбышевский и Комсомольский нефтеперерабатывающие заводы — стали победителями и призерами региональных этапов Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что конкурс оценивает достижения предприятий в сфере социальной политики, условий труда, развития кадрового потенциала и поддержки работников.

Куйбышевский НПЗ завоевал первое место в номинациях «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы», «За поддержку работников-многодетных родителей и их детей» и «За формирование здорового образа жизни».

Также предприятие получило серебряные награды за развитие социального партнерства, улучшение условий труда для работников с семейными обязанностями и вклад в развитие территорий, и бронзу — за развитие кадрового потенциала.

В компании отметили, что на заводе реализуются корпоративные программы по профессиональному обучению, поддержке многодетных семей, обеспечению жильем и медицинскому обслуживанию сотрудников. Особое внимание уделяется развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни.

Комсомольский НПЗ занял первое место в номинациях «За создание и развитие рабочих мест» и «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями».

Предприятие отмечено за поддержку многодетных семей, развитие социального партнерства и кадрового потенциала, а также за мероприятия по снижению травматизма.

Новокуйбышевский НПЗ стал лидером в семи номинациях, включая «За развитие кадрового потенциала», «За развитие социального партнёрства» и «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями».

Завод, как рассказали в компании, активно инвестирует в социальные программы, развитие образовательных и оздоровительных проектов. Предприятие также реализует образовательные инициативы и программы сотрудничества с вузами и техникумами региона. В рамках благотворительной деятельности завод оказывает поддержку городским социальным и медицинским учреждениям.