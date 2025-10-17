Кредитный портфель застройщиков жилья в Сбере с начала года вырос на 27%

Кредитный портфель застройщиков жилья в Сбере с начала 2025 года вырос на 27%, достигнув 6,7 трлн рублей, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в рамках конференции «Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству».

Он добавил, что жилая недвижимость занимает почти 25% в корпоративном кредитном портфеле банка, оставаясь драйвером роста экономики России.

«Мы фиксируем прирост портфеля во всех регионах: в Москве — на 25%, в Санкт-Петербурге с начала года остаток задолженности вырос на 31%, в городах-миллионниках и сопутствующих им агломерациях в среднем мы приросли на 24%, в остальных регионах — на 35%», — рассказал Попов.

Он отметил, что в начале года на рынке жилья фиксировалась умеренная активность.

«С сентября еженедельно мы видим рост количества сделок — заключается порядка 40-60 кредитных договоров в неделю, что соответствует значению предыдущих лет и говорит о постепенном оживлении застройщиков», — добавил Попов.

Он подчеркнул, что с начала 2025 года застройщики запустили на 16% меньше проектов, чем за такой же период прошлого года. По словам Попова, таким образом девелоперы подстраивают предложение под спрос на жилье для достижения баланса на рынке.