На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кредитный портфель застройщиков жилья в Сбере с начала года вырос на 27%

Размер портфеля застройщиков жилья в Сбере достиг 6,7 трлн рублей
true
true
true
close
Сбер

Кредитный портфель застройщиков жилья в Сбере с начала 2025 года вырос на 27%, достигнув 6,7 трлн рублей, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в рамках конференции «Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству».

Он добавил, что жилая недвижимость занимает почти 25% в корпоративном кредитном портфеле банка, оставаясь драйвером роста экономики России.

«Мы фиксируем прирост портфеля во всех регионах: в Москве — на 25%, в Санкт-Петербурге с начала года остаток задолженности вырос на 31%, в городах-миллионниках и сопутствующих им агломерациях в среднем мы приросли на 24%, в остальных регионах — на 35%», — рассказал Попов.

Он отметил, что в начале года на рынке жилья фиксировалась умеренная активность.

«С сентября еженедельно мы видим рост количества сделок — заключается порядка 40-60 кредитных договоров в неделю, что соответствует значению предыдущих лет и говорит о постепенном оживлении застройщиков», — добавил Попов.

Он подчеркнул, что с начала 2025 года застройщики запустили на 16% меньше проектов, чем за такой же период прошлого года. По словам Попова, таким образом девелоперы подстраивают предложение под спрос на жилье для достижения баланса на рынке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами