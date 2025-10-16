На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере рассказали об ошибке Европы

В Сбере назвали ошибкой ставку Европы исключительно на «зеленую энергетику»
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

России необходимо сосредоточиться на создании сбалансированной энергосистемы, а не только на строительстве новых генерирующих мощностей. Об этом в интервью «Российской газете» заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, важно не просто увеличивать объемы производства электроэнергии, но и обеспечивать качество, надежность и эффективность всей системы.

«Новая генерация должна быть цифровой, управляемой, интегрированной с ИИ и современными системами хранения энергии. Только так можно обеспечить стабильное энергоснабжение на десятилетия вперед и сформировать фундамент для роста промышленности, цифровых сервисов и всей экономики», — подчеркнул он.

Ведяхин также отметил важность развития возобновляемой энергетики, однако уточнил, что она не может стать единственным источником энергии. По его мнению, сила российской энергетики заключается в разнообразии источников: атом, гидро, газ, уголь и возобновляемые источники.

«У каждого свои плюсы и минусы, и сбалансированная комбинация дает стабильность. Ошибка Европы, например, была в том, что она сделала ставку почти исключительно на «зеленую» генерацию, не обеспечив резервов. Когда нет ветра или солнца, приходится компенсировать дефицит за счет дорогих накопителей или временных мощностей, и себестоимость производимых продукции и услуг резко растет», — сказал первый зампред правления банка.

В качестве примера успешного сочетания различных технологий он привел Китай. По его словам, эта страна вполне успешно сочетает возобновляемые источники с сильной базой гидро-, атомной и тепловой энергетики.

«У них крупнейшие ГЭС в мире, активно развиваются атом и уголь, и при этом Китай остается лидером по темпам ввода «зеленых» мощностей. Такой подход показывает, что устойчивое развитие возможно только при сочетании разных технологий», — сказал Ведяхин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами