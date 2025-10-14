Всероссийский форум «Женщины, создающие будущее» прошел в Москве

В Национальном центре «Россия» прошел третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее», организованный «Единой Россией». Об этом сообщается на сайте партии.

Форум собрал более 700 участников из всех 89 регионов страны. Среди них – председатели региональных общественных советов, координаторы и активисты партпроектов, депутаты, представители общественных объединений и эксперты.

Мероприятие было посвящено вопросам консолидации женского сообщества, участию женщин в реализации национальных целей развития страны, а также их роли в решении политических, социальных и общественных задач. Особое внимание уделялось поддержке женского лидерства, развитию профессионального потенциала, совмещению материнства и занятости, привлечению женщин к высокотехнологичным отраслям и науке, а также их участию в законотворческой деятельности и предпринимательстве.

Председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума отметил, что большинство тем, находящихся в сфере внимания «Женского движения Единой России», отражены в народной программе.

«Вы должны рассказывать о том, чем занимаетесь, поскольку именно рассказывая о том, чего мы добились, а мы в общем и целом добились немало в реализации народной программы, мы тем самым прокладываем себе дорогу в будущее», – подчеркнул он.

Медведев высоко оценил роль женских клубов, создаваемых движением. Особую значение он придал поддержке семей военнослужащих.

«Эта деятельность вызывает максимальное уважение. Это не только партийный приоритет, мы с вами понимаем, сейчас вся страна этим занимается. Но, тем не менее, для жён, матерей, дочерей, сестёр наших бойцов это возможность действительно разделить переживания за своих близких», – сказал председатель партии.

Он поручил «Женскому движению Единой России» активно участвовать в формировании новой версии народной программы партии, учитывая предложения, поступающие от женского актива.

«Я очень рассчитываю, что вот все вы, все, кто присутствуют в этом зале, этим будете самым внимательным образом заниматься», — отметил Медведев.

Также он поддержал идею расширения женской политшколы «Единой России», которая предоставляет участникам навыки, необходимые для работы в государственном управлении.