Россияне рассказали, почему боятся открывать бизнес

Более 40% опрошенных россиян не открывают бизнес из-за страха нестабильности
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главным барьером для открытия бизнеса россияне называют страх нестабильности и рисков — об этом заявили 41% участников опроса, проведенного компанией «Финстори». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Еще 24% отметили сложности с организацией и ведением дела — бюрократию, налоги, управление персоналом. 21% указали на макроэкономические факторы: высокие кредитные ставки, банкротства и инфляцию. Кроме того, 18% боятся потерять вложенный капитал, а 14% признались, что им не хватает предпринимательских знаний.

Жители Москвы больше всего жалуются на бюрократию и нехватку знаний для открытия дела. В Санкт-Петербурге респонденты указали на важность образовательных программ. В Екатеринбурге больше всего опасаются потери капитала. В Тюмени большинство опрошенных не знают, с чего начать. В Новосибирске и других городах-миллионниках опрошенные пожаловались на необходимость крупных вложений при старте бизнеса.

По данным исследования, россияне готовы решиться на запуск дела, если будут снижены личные риски и появятся понятные инструменты поддержки. Так, 39% опрошенных назвали главным стимулом отсутствие крупных вложений на старте, 29% — доступ к пошаговому обучению и практическим знаниям, 21% — готовые бизнес-модели вроде франшиз. Еще 14% ждут менторской поддержки, а 9% — финансовых гарантий от государства или инвесторов.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

