Альфа-Банк и ВТБ запустят пилотный проект мультибанка

Альфа-Банк и ВТБ протестируют сервис мультибанка для бизнеса
true
true
true
close
Shutterstock

Альфа-Банк и ВТБ объявили о запуске пилотного тестирования сервиса мультибанк для корпоративных клиентов. Соглашение об этом было подписана в рамках форума «Финополис», сообщает пресс-служба банка.

Новый сервис позволит юридическим лицам просматривать и управлять данными по счетам обоих банков через Альфа-Бизнес. Участники пилотного проекта получат доступ к актуальным остаткам по счетам как в Альфа-Банке, так и в ВТБ.

В Альфе уточнили, что мультибанк создан на базе технологии Open Banking, что обеспечивает высокий уровень защиты информации и конфиденциальности данных. Сервис объединит управление всеми счетами компаний в одном окне, повысит прозрачность движения средств и оптимизирует казначейские процессы. В будущем планируется расширение функционала для управления счетами в режиме реального времени.

Руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-Банка Александр Горинов отметил важность интеграции с ВТБ. По его словам, решения позволит бизнесу экономить время и ресурсы.

«Для крупных корпоративных клиентов это решение закрывает давнюю потребность в централизованном управлении ликвидностью и платежным календарем по группам компаний в одном окне. Считаю большим шагом то, что ведущие банки стали объединять свои ресурсы на благо клиенту», — добавил он.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ Игорь Острейко добавил, что задача мультибанка состоит в упрощении управлением финансовыми потоками и создании удобной инфраструктуру для интеграции решений.

«Мы планируем активно развивать мультибанк, чтобы в дальнейшем пользователи могли в реальном времени отслеживать и управлять своими счетами в разных банках с помощью ДБО «ВТБ Бизнес-онлайн» и мобильного приложения. Полноценный запуск сервиса произойдет уже до конца 2025 года», — сказал он.

